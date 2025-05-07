Пакистан поблагодарил Азербайджан за поддержку

Пакистан высоко ценит непоколебимую поддержку Азербайджана в ответ на атаки со стороны Индии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посла Пакистана в Азербайджане Гасыма Мохиуддина в социальной сети Х.

"Мы высоко ценим непоколебимую поддержку Азербайджана Пакистану в ответ на трусливые нападения Индии на невинных мирных жителей. Пакистан и Азербайджан всегда будут вместе как братья",- отмечается в публикации дипломата.

Напомним, что прошлой ночью Индия нанесла ракетные удары по трем пакистанским городам. В результате авиаударов погибли 26 мирных жителей, 46 - получили ранения.

После этого Пакистан начал наносить ответные удары по целям на территории Индии.