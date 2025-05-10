Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга. Быть вместе в печальные и радостные моменты - этому учил великий лидер Гейдар Алиев.

"Гейдар Алиев - основатель, архитектор современного азербайджанского государства и поистине великий лидер. Мы всегда будем вспоминать его с любовью и уважением", - сказал посол.