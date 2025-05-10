https://news.day.az/politics/1751670.html Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность - посол Турции Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность. Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.
Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность - посол Турции
Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность.
Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.
Он отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга. Быть вместе в печальные и радостные моменты - этому учил великий лидер Гейдар Алиев.
"Гейдар Алиев - основатель, архитектор современного азербайджанского государства и поистине великий лидер. Мы всегда будем вспоминать его с любовью и уважением", - сказал посол.
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