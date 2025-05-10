Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность

Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга. Быть вместе в печальные и радостные моменты - этому учил великий лидер Гейдар Алиев.

"Гейдар Алиев - основатель, архитектор современного азербайджанского государства и поистине великий лидер. Мы всегда будем вспоминать его с любовью и уважением", - сказал посол.