Коллектив Агентства развития медиа отдал дань памяти великому лидеру

10 мая по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева коллектив Агентства развития медиа посетил Аллею почетного захоронения и с глубоким уважением почтил память великого лидера, возложил цветы к его памятнику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в агентстве сообщили, что также была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу возложены цветы.