https://news.day.az/politics/1751761.html Коллектив Агентства развития медиа отдал дань памяти великому лидеру - ФОТО 10 мая по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева коллектив Агентства развития медиа посетил Аллею почетного захоронения и с глубоким уважением почтил память великого лидера, возложил цветы к его памятнику.
Коллектив Агентства развития медиа отдал дань памяти великому лидеру - ФОТО
10 мая по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева коллектив Агентства развития медиа посетил Аллею почетного захоронения и с глубоким уважением почтил память великого лидера, возложил цветы к его памятнику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в агентстве сообщили, что также была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу возложены цветы.
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