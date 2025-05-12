Милли Меджлис рассмотрит законопроект о мониторинге авиационной безопасности

В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности".

Как передает Day.Az, законопроект включен в повестку расширенного заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, которое состоится 14 мая.

Ожидается, что после обсуждения на заседании комитета законопроект будет рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.