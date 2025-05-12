https://news.day.az/politics/1752056.html Милли Меджлис рассмотрит законопроект о мониторинге авиационной безопасности В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности".
Милли Меджлис рассмотрит законопроект о мониторинге авиационной безопасности
В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности".
Как передает Day.Az, законопроект включен в повестку расширенного заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, которое состоится 14 мая.
Ожидается, что после обсуждения на заседании комитета законопроект будет рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.
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