Минская группа осталась в прошлом, Зангезурский коридор становится реальностью

В последние дни мы становимся свидетелями очень значимых событий и, как азербайджанцы, испытываем большое чувство гордости.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса (паралмент) Азербайджана Жаля Алиева.

Она отметила, что встречи, состоявшиеся в Вашингтоне, а также парафированные документы являются важным проявлением целенаправленной и непреклонной политики, сильной воли, которую на протяжении многих лет проводит Президент Ильхам Алиев. Сегодня мир вновь увидел сильную позицию Азербайджана, его единство и стабильность.

Парламентарий подчеркнула, что проведение такой встречи в сверхдержаве, как США, и достижение договоренности между сторонами - это очень важная страница в истории Азербайджана.

"Это не только страница истории Азербайджана, но, возможно, и начало новой истории, нового мира в рамках меняющегося мирового порядка. Может показаться немного претенциозным, но это правда. Сегодня Азербайджан смог продемонстрировать и доказать, что он в буквальном смысле слова стал значимой силой. И это не ограничивается лишь демонстрацией - своими делами, решениями и решительностью мы смогли подтвердить эту политику перед всем миром", сказала она.

Депутат подчеркнула, что это - большой успех, большая победа и важный результат правильной политики, которую Азербайджан проводит долгие годы.

"Одним из значимых моментов является инициатива упразднения Минской группы ОБСЕ, парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и то, что сегодня мы уже находимся на пороге подписания этого договора. Это, в прямом смысле слова, очень важная страница истории. После этой страницы мы станем свидетелями успешного развития и значительных продвижений не только для Азербайджана и Армении, но и для всего Южного Кавказа, а также для всего мира и мирового порядка", - сказала Ж. Алиева.

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев сказал Trend, что подписанная при свидетельстве Президента США Дональда Трампа Совместная декларация оценивается как важный шаг в направлении урегулирования конфликта, длившегося между двумя соседними странами десятилетиями.

"Одной из ключевых частей декларации стало парафирование министрами иностранных дел "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения". Этот шаг станет основой для подписания и ратификации соглашения в будущем. Кроме того, подписание совместного обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур символизирует завершение деятельности института, который долгое время играл посредническую роль в урегулировании бывшего конфликта", отметил он.

Парламентарий сообщил, что проект "Маршрут процветания и мира Трампа" (TRIPP) будет реализован на территории Армении и демонстрирует заинтересованность США в этом регионе.

"Проект TRIPP и открытие других коммуникационных маршрутов создадут новые возможности для экономического развития в регионе. Это сулит экономическую выгоду как Азербайджану, так и Армении, а также государствам региона", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что завершение конфликта внесет вклад в обеспечение стабильности во всем Южном Кавказе.