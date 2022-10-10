https://news.day.az/popularblog/1502245.html Дюшбара: готовим азербайджанские пельмени - ВИДЕО
Для теста:
Для дюшбяря:
Дюшбара: готовим азербайджанские пельмени - ВИДЕО
На странице ilyamamedova в Инстаграме размещена публикация приготовления дюшбара.
Для теста:
100 г муки
1 яйцо
1/4 ч.л. соли
вода (сколько возьмёт)
Для дюшбяря:
150 г мяса говядины или баранины (можете смешать)
мясной бульон
лепестки шафрана
1 маленькая головка репчатого лука
сушеная мята
соль, перец
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