Белла Хадид кардинально сменила имидж

Американская супермодель Белла Хадид перекрасилась в блондинку. Фотографиями в новом образе звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летняя Белла Хадид любит экспериментировать со своей внешностью: девушка неоднократно меняла цвет волос, делала короткие стрижки и отрезала челки. Вчера модель поделилась в личном блоге видеороликом, на котором она смеется на камеру и хвастается подписчикам новой прической: Хадид перекрасилась из брюнетки в медовую блондинку.

В ноябре 2022 года Белла Хадид была признана самым стильным человеком на планете по версии журнала GQ. В рейтинге издания отметили, что 26-летняя супермодель - одна из немногих, кто может носить все, что угодно, и выглядеть стильно. Однако, по мнению журналистов, больше всего Белле идут вещи из мужских коллекций. "Хадид выглядит в мужской одежде лучше, чем большинство мужчин", - говорится в статье. Спустя месяц Белла Хадид получила еще одну престижную награду, став "Моделью года" по версии British Fashion Awards.