Новые правила YouTube ударили по игровым блогерам

YouTube ввел новые правила, которые ужесточают требования к монетизации клипов на тему видеоигр, чем вызвал сильное недовольство у некоторых контентмейкеров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал DTF.

Новые правила монетизации игрового контента требуют, чтобы в видео не присутствовала ненормативная лексика в любом ее проявлении. Также YouTube отныне не будет платить за клипы, в которых присутствуют сцены насилия и пыток игровых персонажей, а также 3D-модели трупов.

Жесткие ограничения ввелись и в отношении секса и намеков на него. YouTube больше не будет монетизировать видео по играм, в которых присутствуют намекающие на половой акт звуки и движения персонажей (даже если они изображаются в виде силуэтов или находятся под одеялом). Открытая демонстрация полового акта, а также связанных с ним биологических жидкостей отныне тоже под запретом.

Новые правила вступили в силу 31 декабря 2021 года и уже успели затронуть некоторых видеоблогеров. В первую очередь пострадали контентмейкеры, которые загрузили на YouTube видео по космическому хоррору с элементами выживания The Callisto Protocol (в этой игре содержится много натуралистичных сцен расчленения человеческого тела).