Элтон Джон поделился эмоциями после кончины Тины Тернер

Певец Элтон Джон в своем Instagram высказался по поводу новости о смерти Тины Тернер.

Как передает Day.Az, музыкант разместил в личном блоге общий снимок с коллегой.

"Мы потеряли одну из самых захватывающих исполнительниц в мире. Абсолютная легенда на записи и на сцене. Она была неприкасаемой", - написал Джон под фото. Артист отметил, что уход из жизни Тернер стал для него "очень печальной новостью".

Джон выразил слова поддержки и соболезнования семье исполнительницы. Он отдал коллеге дань уважения.

Ранее стало известно, что американская и швейцарская певица, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Артистка ушла из жизни в связи с продолжительной болезнью. Смерть наступила в ее собственном доме в швейцарском городе Кюснахт неподалеку от Цюриха.

Певица ранее перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, приведшую к трансплантации почки в 2017 году. По словам Тернер, последние годы своей жизни она хотела провести вдали от камер. В декабре прошлого года ее младший сын, 62-летний Ронни Тернер, умер от осложнений, вызванных раком толстой кишки. В июле скончался работавший с Тиной Тернер музыкальный продюсер Дон Грэм.