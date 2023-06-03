Гарнитура от Apple оказалась опасна для пользователей

В список противопоказаний при использовании неанонсированной гарнитуры смешанной реальности от Apple вошли такие состояния пользователей, как мигрень и черепно-мозговые травмы. Список опубликовал в Twitter журналист агентства Bloomberg и авторитетный инсайдер Марк Гурман.

"Вас могут предупредить об опасности использования MR-шлема. Это касается людей, страдающих тревожными расстройствами, беременных женщин, носящих кардиостимуляторы и страдающих болезнью Меньера", - отметил журналист.

По словам Гурмана, предупреждения о вреде для здоровья предназначены для пользователей, чтобы потенциально оградить компанию от судебных исков.

В список также вошли пользователи с перенесенными черепно-мозговыми травмами, постконтузионным синдромом, мигренью и головокружением.

Нужно быть внимательным и людям, которые склонны к инфекциям внутреннего уха, страдают СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности), тревожными расстройствами, эпилепсией, потерей сознания или припадками.

"На данном этапе последнее, что нужно Apple, - это пиар-кошмар, особенно если произойдет инцидент, когда здоровье владельца ухудшится в результате ношения гарнитуры", - констатировали в Wccftech.

Apple также будет предупреждать потенциальных покупателей о том, что перед использованием нового гаджета необходимо будет проконсультироваться с врачом.