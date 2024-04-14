Экс-солистка «Тату» вышла на связь с поклонниками и объяснила свое исчезновение

Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова вышла на связь с поклонниками и объяснила свое исчезновение. Артистка призналась в личном блоге, что в данный момент не готова делиться подробностями личной жизни в соцсетях, передает Day.Az.

"Ух, сколько вопросов, рассуждений, сообщений...потеряли меня? Дорогие мои, со мной все хорошо, все мои родные и близкие живы и здоровы, а это самое главное. Мне не хочется сейчас активно вести Instagram, все внутри. Хочется тишины и спокойствия. Но иногда буду вам о чем-нибудь вещать, о чем-то нейтральном. Всех обняла", - высказалась исполнительница.

Певица воспитывает двоих детей. В 19 лет она родила дочь от своего телохранителя Павла Сидорова. Волкова признавалась, что не планировала так рано становиться матерью, но ни разу не пожалела об этом. По словам артистки, экс-возлюбленный не принимал участия в воспитании общего ребенка, а растить Викторию ей помогала мать, которая взяла на себя заботы о девочке, и звезда смогла быстро вернуться на сцену.

У звезды также есть 16-летний сын, он родился в отношениях певицы с бизнесменом Парвизом Ясиновым, а в 2010 году пара рассталась. Волкова признавалась в интервью, что Самир называет отца только по имени и практически не видится с ним. По словам знаменитости, ее вины тут нет, она никогда не препятствовала их общению.

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