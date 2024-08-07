https://news.day.az/popularblog/1680353.html На месте преступления нашли записку с неожиданным текстом - ФОТО
На месте преступления нашли записку с неожиданным текстом - ФОТО
В США на месте преступления нашли записку с неожиданным текстом, которую оставил вор. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание TMZ.
Неизвестный злоумышленник за несколько ночей обокрал десять магазинов и других заведений в калифорнийском городе Сан-Фернандо. По словам одного из пострадавших, вор разбил стекла, сломал кассовый аппарат, забрал все купюры и разбросал мелочь.
По меньшей мере в одном из заведений преступник оставил записку с извинениями. "Простите! - написал он. - Нужны деньги на наркотики, больше не вернусь".
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