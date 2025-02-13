Жительница Канады выиграла в лотерею дважды за неделю

Жительница Канады дважды за неделю выиграла в лотерею. Об этом сообщает CTV News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, Сильви Бертран из города Квебек 26 января приняла участие в телешоу La Poule aux oeufs d'or, откуда ушла с 32 тысячами канадских долларов (около 2,2 миллиона рублей). 2 февраля женщина купила билет той же лотереи и выиграла еще 100 тысяч (6,8 миллиона рублей). По словам Бертран, на выигранные средства она планирует приобрести новую машину и сделать ремонт в доме.

5 февраля телеканал CBS News сообщал, что жительница США выиграла $4 млн (395 млн рублей) в лотерее, билет которой ей подарил отец. Отец купил ей билет мгновенной лотереи Spectacular, увидев его в магазине.