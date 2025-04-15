Пляжный трюк девушки набрал популярность в сети

Девушка поделилась с подписчиками в сети простым способом быстро избавиться от песка на ногах после отдыха на пляже и прослыла гением.

Как передает Day.Az, на ролик туристки в Instagram обратило внимание издание Daily Mail.

Так, Лиз Ричардс рассказала, что всегда берет на пляж пластиковый пакет с ручками. Перед тем как покинуть берег, она набирает в пакет воды, подходит к своей обуви, окунает ноги в пакет и только после этого обувается. Так ей удается покинуть пляж без песка на стопах.

Большинство юзеров восхитились лайфхаком девушки, но были и те, кто посчитал такие изощрения лишними.

"В отпуске песок на ногах - последнее, что меня волнует", - написал один из пользователей.