Шакира танцует под азербайджанские песни

В Instagram-аккаунте bizim_azerbaycan появились архивные кадры, на которых Шакира танцует под азербайджанские песни.

Как передает Day.Az, сообщается, что видео было снято ориентировочно в 2009 году во время празднования дня рождения азербайджанского миллиардера Тельмана Исмаилова.

Редкие кадры вызвали живой интерес и ностальгию у пользователей соцсети.