Шакира танцует под азербайджанские песни - Архив из 2009-го - ВИДЕО В Instagram-аккаунте bizim_azerbaycan появились архивные кадры, на которых Шакира танцует под азербайджанские песни. Как передает Day.Az, сообщается, что видео было снято ориентировочно в 2009 году во время празднования дня рождения азербайджанского миллиардера Тельмана Исмаилова.
Редкие кадры вызвали живой интерес и ностальгию у пользователей соцсети.
