Севда Яхъяева в красочном Марокко - ВИДЕО

Азербайджанская певица Севда Яхъяева поделилась в Instagram кадрами из Марокко. "#marrakech - страна красок, ароматов и безмолвных историй. На каждом шагу здесь живая душа, в каждом уголке - история", - написала Севда к публикации.