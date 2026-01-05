Севда Яхъяева в красочном Марокко

Азербайджанская певица Севда Яхъяева поделилась в Instagram кадрами из Марокко.

"#marrakech - страна красок, ароматов и безмолвных историй. На каждом шагу здесь живая душа, в каждом уголке - история", - написала Севда к публикации.