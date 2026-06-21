https://news.day.az/popularblog/1842823.html Как правильно сделать летнюю укладку - ВИДЕО Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как правильно сделать летнюю укладку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
Как правильно сделать летнюю укладку - ВИДЕО
Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как правильно сделать летнюю укладку.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
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