Актеры, влюбившиеся друг в друга на съемках

Актёры, как правило, натуры чувствительные и романтичные, с тонкой душевной организацией. Сейчас уже никого не удивишь историей о том, как двое, играющих влюблённую пару в кино, завязали роман прямо на съёмочной площадке.

Все мы помним, чем закончилась совместная работа в шпионской комедии "Мистер и миссис Смит" для Брэда Питта и Анджелины Джоли. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, выглядящие совершенно каменными на большом экране, также оказались крайне эмоциональны в обычной жизни. Перечислять можно до бесконечности.

Day.Az со ссылкой на film.ru расскажет о парах, образовавшихся на съёмках кинолент.

Анджелина Джоли и Брэд Питт сошлись на съёмочной площадке боевика "Мистер и миссис Смит" (2005). Отношения длились несколько лет, актёры обзавелись тремя собственными детьми и двумя приёмными, но в итоге расстались.

Николь Кидман и Том Круз

Актеры влюбились друг в друга, снимаясь в фильме "Дни грома" (1990). Прожив в браке десять лет, они развелись, несмотря на наличие двух приёмных детей.

Эмбер Хёрд и Джонни Депп

Они встретилась, снимаясь в драме "Ромовый дневник" (2011). Ради Эмбер Джонни оставил французскую певицу Ванессу Паради, с которой прожил 14 лет и воспитывал сына и дочь. Брак Хёрд и Деппа оказался недолговечным, они со скандалом разошлись через год после свадьбы.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли







Актёры познакомились на съёмках фильма "Зелёный фонарь", где Рейнольдс исполнил роль вымышленного персонажа DC Comics Хэла Джордана, а Лайвли сыграла его возлюбленную Кэрол Феррис. Работа над картиной выдалась крайне напряжённой - несмотря на возникшую между ними химию, Рейнольдс и Лайвли держались в рамках приличий. Тем более в то время Райан был ещё женат на Скарлетт Йоханссон, а у Блейк был короткий, но яркий роман с Леонардо ДиКаприо. Актёры снова встретились через год после окончания съёмок в "Зелёном фонаре", после чего между ними завязались вполне себе реальные отношения. После 11 месяцев свиданий Рейнольдс и Лайвли сыграли тайную свадьбу.



Фредди Принц-младший и Сара Мишель Геллар





Начинающие и мало кому известные актёры встретились в 1996 году на съёмках молодёжного триллера "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". В то время Фредди встречался с актрисой Кимберли МакКалло, у Сары и вовсе не было времени на личную жизнь - параллельно она снималась в сериале "Баффи - истребительница вампиров". Как-то раз коллеги по фильму "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" позвали Сару на обед в суши-бар. Однако к назначенному часу пришёл только Принц-младший. Актёры быстро прониклись симпатией друг к другу, но Фредди в тот момент был не свободен, поэтому романа не получилось. Через некоторое время до Сары дошли слухи, что Принц и МакКалло расстались. Она тут же ему позвонила и предложила встретиться. К счастью, в 2001 году пару ждал ещё один совместный проект - "Скуби-ду". И если раньше отношения актёров вяло развивались из-за большой загруженности, то теперь у них появилась куча времени, которое они могли провести только вдвоём. Съёмки "Скуби-ду" проходили в Австралии, там же Фредди Принц-младший сделал Саре Мишель Геллар предложение.



Райан Гослинг и Ева Мендес







Райан и Ева впервые увидели друг друга на читке сценария драмы "Место под соснами", где должны были сыграть супружескую пару. Гослинг, уже тогда получивший титул "самого сексуального актёра Голливуда" и номинацию на "Оскар" за фильм "Полу-Нельсон", много выпендривался, шутил и оказывал постоянные знаки внимания Еве, крайне смущённой таким интересом от мужчины на семь лет младше неё. В тот момент за плечами Гослинга уже был один большой служебный роман - отношения с Рэйчел МакАдамс, партнёршей по мелодраме "Дневник памяти", продлились несколько лет. Впоследствии актёр не раз назовёт МакАдамс "самой большой любовью в его жизни". Бурный роман Гослинга и Мендес, завязавшийся почти сразу же после знакомства, мог лопнуть в любой момент как пузырь. Пара постоянно ссорилась и даже дралась. Когда поползли слухи о том, что Райан и Ева могут расстаться, никто не удивился. Однако все были в шоке от неожиданной новости о том, что пара вовсе не расстаётся, а Мендес беременна.



Майкл Фассбендер и Алисия Викандер







Майкл и Алисия познакомились отнюдь не на съёмочной площадке. Эти двое встретились на одной из закрытых вечеринок, которая проходила в рамках кинофестиваля в Торонто. Майкл тогда был впечатлён танцевальными навыками Алисии, что не удивительно, ведь шведская актриса много лет занималась балетом. В следующий раз актёры встретились уже для работы над фильмом "Свет в океане", где должны были сыграть влюблённых. К счастью, играть им особо не пришлось. Майкл уже тогда был полностью очарован Алисией, которая, очевидно тоже была неравнодушна к партнёру по съёмочной площадке. С тех пор эти двое практически не расставались, а в 2017 году сыграли тайную свадьбу на Ибице.



Джесси Племонс и Кирстен Данст







Актёры завязали знакомство на съёмках второго сезона сериала "Фарго", где сыграли комичную супружескую пару. В то время Кирстен отходила от романа с Гарретом Хедлундом, с которым также познакомилась во время работы над фильмом "На дороге" в 2011 году. Поговаривали, что пара готовится к свадьбе - Хедлунд сделал предложение возлюбленной, на которое она ответила согласием. Однако что-то пошло не так, и Кирстен так и не смогла примерить свадебное платье. Спустя несколько месяцев между ней и Племонсом вспыхнул бурный роман. Джесси не стесняясь восхищался своей партнёршей по сериалу и постоянно осыпал её комплиментами. Уже через пару месяцев пара сыграла "скоропостижную" свадьбу, а через полгода у них родился сын.



Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун







Эндрю и Эмма познакомились во время кастинга на фильм "Новый Человек-паук". Стоун тогда чуть не опоздала на пробы Гвен Стейси, которые должны были пройти в паре с уже утверждённым на роль Питера Паркера Эндрю Гарфилдом. По словам актёра, когда девушка вошла в комнату, его будто окатило холодной водой. Неожиданно для самого себя он захотел, чтобы именно Эмма получила роль его экранной возлюбленной. К счастью, так и вышло. Пара быстро сблизилась во время съёмок блокбастера - оказалось, что между ними много общего. Служебный роман постепенно перерос в роман повседневный. Несмотря на занятость, актёры продолжали встречаться и даже сняли квартиру в Нью-Йорке. Совместная работа над сиквелом "Человека-паука" пришлась как нельзя кстати - Эндрю и Эмма провели ещё одно прекрасное время на съёмочной площадке. Поговаривали даже, что Гарфилд сделал предложение девушке, однако в 2015 году они, ко всеобщему сожалению, расстались.



Эштон Кутчер и Мила Кунис







Эти двое впервые встретили друг друга, будучи подростками. Эштон и Мила вместе снимались в "Шоу 70-х", где играли влюблённых друг в друга школьников. Отношения имели место и в реальной жизни, однако актёры быстро разбежались. Впоследствии Мила целых восемь лет встречалась с Маколеем Калкиным, а Эштон умудрился жениться на своей подростковой фантазии - Деми Мур. Их брак продлился восемь лет. После развода Кутчер всё чаще стал появляться в компании Кунис, однако актёры упорно отрицали слухи о своём романе. Однако в 2014 году Мила неожиданно для всех продемонстрировала обручальное кольцо, которое подарил ей Эштон.



Том Харди и Шарлотта Райли







Том познакомился с Шарлоттой в 2009 году во время работы над телесериалом "Грозовой перевал", где играл Хитклиффа. Райли, в свою очередь, получила роль его возлюбленной Кэти. Как любит шутить актриса, их сблизило бесчисленное количество чашек чая, выпитых во время и после съёмок. Шарлотта первая сделала шаг навстречу и предложила Тому встретиться как-нибудь, чтобы узнать друг друга получше. Оказалось, что у актёров много общего, одна досада - не совпадает вкус в музыке. Райли терпеть не могла гангста-рэп, который Харди слушал для перевоплощения в роль Чарльза Бронсона. Пара снова встретилась на площадке сериала "Прикуп" и ещё больше сблизилась. Неудивительно, что вскоре экранные отношения между актёрами переросли в настоящий роман. На премьере фильма "Начало" Шарлотта уже гордо демонстрировала кольцо, подаренное возлюбленным.



Кит Харингтон и Роуз Лесли







Пара впервые встретилась на съёмках сериала "Игра престолов", которые проходили в Исландии. По сюжету герой Харингтона Джон Сноу влюбляется в одичалую Игритт, роль которой досталась Лесли. Уже при первой встрече между ними промелькнула искра, которая привела к бурным, но недолговременным отношениям. В итоге Кит и Роуз решили остаться просто друзьями. Актёры продолжали трепетно делиться личными проблемами друг с другом, пересекаясь во время работы над сериалом и в обычной жизни. Впоследствии близкая дружба вновь переросла в любовные отношения - в 2016 году Харингтон и Лесли закрутили роман, но уже за пределами "Игры престолов". В этом году они торжественно сыграли свадьбу, на которую позвали коллег по сериалу. К слову, Кит и Роуз не единственные, кто влюбился на съёмках "Игры престолов". По слухам, исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди крутила роман с Педром Паскалем, который сыграл Оберина Мартелла.



Эван Питерс и Эмма Робертс



Пара то сходится, то расходится на протяжении последних шести лет. Эван и Эмма встретились во время работы над фильмом "Взрослый мир", где сыграли сотрудников секс-шопа, которые влюбляются друг в друга. В одном из интервью Эван признался, что вовсе не был очарован Эммой при первой встрече. Эмоциональная девушка скорее произвела на него отталкивающее впечатление. Эмма, напротив, прониклась искренней симпатией к партнёру по съёмкам, вознамерившись сделать его своим партнёром в жизни. К счастью, лёд тронулся, и Питерс обратил внимание на инициативную девушку. Пара пыталась скрывать отношения, однако влюблённые быстро выдали себя. В 2013 году между молодыми людьми разгорелся крупный скандал, который закончился вызовом полиции. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили Питерса с разбитым носом, в итоге Робертс была арестована. Как ни странно, но даже этот инцидент не смог повлиять на отношения актёров. После небольшого перерыва они снова начали встречаться и остаются вместе до сих пор.

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