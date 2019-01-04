Тимати сделал предложение своей невесте - ВИДЕО

4 января 2019 12:44

Тимати специально повез Анастасию Решетову на Новый год в Париж, чтобы сделать ей предложение. Влюбленные не особенно демонстрировали свои чувства перед публикой, втайне наслаждаясь обществом друг друга. Но в эти дни они решили не скрывать свои отношения перед фанатами. Красивый танец на фоне символа Парижа, и вот на безымянном пальце Решетовой уже сверкает помолвочное кольцо, передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru.

Анастасия призналась, что в эти дни они много гуляли по городу, а теперь собираются продолжить отмечать праздники в жарких странах. Также модель опубликовала в "Инстаграме" фото с будущим мужем и подписала: "С Новым Счастьем вас и нас!".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Тимати сделал предложение Анастасии Решетовой в романтичной обстановке

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az