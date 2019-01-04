Тимати сделал предложение своей невесте - ВИДЕО

Тимати специально повез Анастасию Решетову на Новый год в Париж, чтобы сделать ей предложение. Влюбленные не особенно демонстрировали свои чувства перед публикой, втайне наслаждаясь обществом друг друга. Но в эти дни они решили не скрывать свои отношения перед фанатами. Красивый танец на фоне символа Парижа, и вот на безымянном пальце Решетовой уже сверкает помолвочное кольцо, передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru.

Анастасия призналась, что в эти дни они много гуляли по городу, а теперь собираются продолжить отмечать праздники в жарких странах. Также модель опубликовала в "Инстаграме" фото с будущим мужем и подписала: "С Новым Счастьем вас и нас!".

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