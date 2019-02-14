Айгюн Кязимова назвала Мурада Дадашова секс-символом отечественного шоу-бизнеса

14 февраля 2019 13:02

На днях состоялась презентация нового клипа певца Самира Джавадзаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанские СМИ, мероприятие посетила народная артистка Айгюн Кязимова, которая, отвечая на вопросы журналистов, назвала секс-символом местного шоу-бизнеса народного артиста Мурада Дадашова.

"Для меня секс-символом в нашем шоу-бизнесе является Мурад Дадашов. Вы нас не поймете", - сказала она.

Отметим, что несколько месяцев назад Мурад Дадашов назвал секс-символом другую популярную певицу Тунзалю Агаеву, с которой Кязимова в ссоре.

Н. Гасымова

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