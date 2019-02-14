Айгюн Кязимова назвала Мурада Дадашова секс-символом отечественного шоу-бизнеса
14 февраля 2019 13:02 180
На днях состоялась презентация нового клипа певца Самира Джавадзаде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанские СМИ, мероприятие посетила народная артистка Айгюн Кязимова, которая, отвечая на вопросы журналистов, назвала секс-символом местного шоу-бизнеса народного артиста Мурада Дадашова.
"Для меня секс-символом в нашем шоу-бизнесе является Мурад Дадашов. Вы нас не поймете", - сказала она.
Отметим, что несколько месяцев назад Мурад Дадашов назвал секс-символом другую популярную певицу Тунзалю Агаеву, с которой Кязимова в ссоре.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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