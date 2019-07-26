Вчера в Баку стартовал aестиваль "Жара-2019", собравший на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов.

Как сообщает Day.Az, самая успешная молодая артистка России Ольга Бузова стала одной из почетных гостей фестиваля. Телеведущая и певица, как всегда, готова была ошарашить местную публику и поэтому тщательно подошла к выбору нарядов.

На красной дорожке она появилась в роскошном красном платье с узорами и длинной полупрозрачной юбкой. Чуть позже Бузова объяснила, почему выбрала именно этот наряд, и неслабо удивила коллег, журналистов и поклонников. Ольга рассказала, что не сомневалась, выбирая красный цвет, поскольку он является цветом любви. Бузова дала понять, что, несмотря на пережитое три года назад предательство, она все еще не разочаровалась в любви и продолжает верить в нее, считая любовь чуть ли не главным чудом жизни.

"Миром правит любовь. И красный - это цвет любви и страсти. Именно поэтому я, заказывая наряд, сразу сказала, что он должен быть только красным. Ведь это цвет любви!" - написала Бузова в Instagram.

Н. Гасымова

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