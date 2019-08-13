Мы привыкли к тому, что знаменитости выглядят идеально. Они публичные, всегда на виду, это обязывает их следить за собой. Красота кумиров настолько восхищает, что многие становятся поклонниками не только их таланта, но и созданного ими образа.

На этой почве вырос стереотип, что от внешности зависит успешность. Представляем тебе список самых непривлекательных звезд по словам мужчин, которые несмотря на это, завоевали своего зрителя.

Гвинет Пэлтроу

Американская певица и актриса. Свой "Оскар" она получила за главную женскую роль в фильме "Влюблённый Шекспир". Она похожа на женщину из средневековой Франции, за которую тогда бы сражались рыцари. Но сейчас другие времена и такая внешность не в моде.

Рене Зеллвегер

Для того, чтобы хорошо сыграть в фильме "Дневник Бриджит Джонс" она осознанно набрала 13 килограммов. Роль неудачливой, полноватой и одинокой женщины принесла ей успех. Для сиквела "Бриджит Джонс: Грани разумного" актриса повторила тот же опасный для здоровья трюк. Режиссеры ее старания оценили, да и зрители тоже. Но также отметили, что милая полнушка, сексуальной обольстительницей стать не сможет и это разные понятия.

Тори Спеллинг

Дочь медиа-магната Аарона Спелинга сделала себе имя, сыграв в его проекте "Беверли-Хиллз, 90210" роль Донны Мартин. Отца ее уже нет в живых, протежировать некому, но до сих пор ей закидывают то, что она находиться в киномире благодаря фамилии, а не собственному таланту.

Сара Джессика Паркер

Героиня Кэрри Брэдшоу из фильма "Секс в большом городе", которую сыгарала актриса, в свое время поведала с экрана много откровенных фактов о себе. Она входила в знаменитую четверку женщин, которые умели наслаждаться жизнью и искать ее смысл в постели мужчин. Несмотря на это, представители сильного пола не считают звезду привлекательной в реальной жизни. Такой парадокс.

Сандра О

Ее знают по роли доктора Кристины Янг из телесериала "Анатомия страсти". У актрисы хорошо получается играть, у нее красивая фигура, но вытянутое лицо и округлые щеки. К этой дисгармонии мужчины и не могут привыкнуть. К тому же Сандра О не любит наносить макияж, который мог бы скорректировать ее черты.

Аврил Лавин

Ее музыка была бунтарской, а внешний вид соответствующим: темный макияж, разноцветные волосы, мужская одежда. Позже Лавин повзрослела, попыталась предстать в более женственном виде перед публикой. Но та ее навсегда запомнила бесшабашной рок-звездой, и с переменами свыкнуться не смогла.

Кристен Стюарт

Когда она играла роль Беллы в саге "Сумерки", ее называли безэмоциональной, но не некрасивой. Много времени с тех пор прошло, уже и не только экранный, но и реальный ее роман с Робертом Паттинсоном закончился. Кристен Стюарт стала встречаться с женщинами и подстриглась под мальчика, потеряла себя прежнюю. Мужчины-поклонники этого не оценили.

Майли Сайрус

Актриса начала свой путь к известности с канала Disney и роли Ханны Монтаны. Повзрослевшую девушку до сих пор воспринимают как ребенка. Ранняя популярность сыграла с ней злую шутку.

Кортни Лав

Женщина с бурным характером. Была пристрастна к наркотикам, не раз арестовывалась, играла с жизнью. Позже вышла замуж за солиста группы "Нирвана" Курта Кобейна, который закончил жизнь самоубийством. Нездоровый образ жизни и неспокойные личные отношения сказались на ее внешности.

Донателла Версаче

Главный дизайнер модного дома Versace, которая должна была бы подавать пример своим внешним видом. Но чрезмерное количество пластических операций лишило ее красоты.

Тильда Суинтон

У нее большой талант. Актриса хорошо сыграла свои роли в фильмах "Отель "Гранд Будапешт" и "Хроники Нарнии". Но внешность у Тильды нестандартная. К тому же актриса не пытается себя украсить. Стрижки выбирает короткие, необъемные, с выбритыми участками волос. А одежду носит слишком строгую. Вот и результат.

Хелена Бонэм Картер

Тим Бертон, король мира мрака, оставил на ней свой отпечаток. В его жутковато-сказочных фильмах она играла главные роли, а потом еще за него и замуж вышла. Хоть их брак, к сожалению, и распался, образ повелительницы тьмы за ней закрепился.

О вкусах не спорят. Кому-то нравятся дерзкие, кому-то экстравагантные, кому-то, может, и стервозные. Но когда в женщине есть женственность, она неоспоримо красива и привлекательна в глазах любого мужчины.

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