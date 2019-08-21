В Азербайджане будут снимать "Survivor" 525

Народный артист Азербайджана Мурад Дадашов собирается ввести новшества после серии реалити шоу. Как сообщает Day.Az, компания Мурада Дадашова "M Group Production" получила лицензию на всемирно известное соревнование "Survivor". Для получения лицензии он обратился в компанию "Endemol Shine". Пока не известно, когда начнется трансляция нового реалити шоу. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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