https://news.day.az/showbiz/1149069.html В Азербайджане будут снимать "Survivor" Пока не известно, когда начнется трансляция нового реалити шоу.
В Азербайджане будут снимать "Survivor"
Народный артист Азербайджана Мурад Дадашов собирается ввести новшества после серии реалити шоу.
Как сообщает Day.Az, компания Мурада Дадашова "M Group Production" получила лицензию на всемирно известное соревнование "Survivor".
Для получения лицензии он обратился в компанию "Endemol Shine".
Пока не известно, когда начнется трансляция нового реалити шоу.
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