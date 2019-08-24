https://news.day.az/showbiz/1150029.html Кит Харингтон может присоединиться к киновселенной Marvel
Кит Харингтон может присоединиться к киновселенной Marvel
Английский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в "Игре престолов", может сняться в блокбастере студии Marvel. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Deadline.
Источник рассказал изданию, что актер станет одним из супергероев комиксов Marvel и присоединится к одной из кинофраншиз.
Харингтон информацию не прокомментировал.
Остальные детали могут стать известны после ежегодной выставки D23 Expo (D23 - фан-клуб студии Disney), на которой уже в эти выходные будут представлять свои проекты Marvel, Disney и другие студии.
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