https://news.day.az/showbiz/1153366.html Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе
Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе
Музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе. Об этом его супруга Эйприл сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Авария произошла в штате Южная Каролина. Подробности произошедшего пока не раскрываются.
ЛаШону Дэниелсу был 41 год. Он выступил автором и соавтором песен, исполненных такими артистами, как Майкл Джексон (You Rock My World), Уитни Хьюстон (It's Not Right But It's Okay), Бейонсе и Леди Гага (Telephone).
Дэниелс также сотрудничал с группой Destiny's Child - в частности, Дэниелс выступил автором их хита Say My Name, за который в 2001 году получил музыкальную премию "Грэмми".
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