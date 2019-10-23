Шварценеггер оказался на грани смерти
Актер Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время проведения шестой операции на сердце.
Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что в марте 2018 года звезде заменили легочный клапан. Несмотря на возникшие проблемы, процедура завершилась успешно.
Сам 72-летний артист отметил, что иногда испытывает трудности со здоровьем, но при этом по-прежнему может появляться на экранах с голым торсом. Он также похвастался, что уже через неделю после выписки из больницы отправился в спортзал.
"Чем старше ты становишься, тем тяжелее. Тело уже не прощает тебе все, как раньше. Но тебе просто надо больше тренироваться, делать больше повторений", - поделился Шварценеггер.
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