Испанский актер Антонио Бандерас выступил на церемонии открытия театра, который он основал в Малаге, сообщает France Info.

Зрительский зал в новом театре расчитан на более чем 800 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Первой постановкой стал мюзикл "Кордебалет" (A Chorus line), в котором сам Бандерас сыграл одну из ролей. Его персонаж - хореограф Зак, который должен отобрать артистов в труппу.

"В "Кордебалете" рассказывается о людях, которые поддерживают музыкальный театр, но имена которых остаются никому неизвестны", - отметил актер.

Этот музыкальный спектакль побил все рекорды "долголетия" в Нью-Йорке, поскольку шел на Бродвее без перерыва с 1975 по 1900 годы.

После премьеры в Малаге постановка отправится на гастроли по Испании.