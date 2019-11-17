https://news.day.az/showbiz/1176536.html Антонио Бандерас открыл свой театр в родном городе
Антонио Бандерас открыл свой театр в родном городе
Испанский актер Антонио Бандерас выступил на церемонии открытия театра, который он основал в Малаге, сообщает France Info.
Зрительский зал в новом театре расчитан на более чем 800 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первой постановкой стал мюзикл "Кордебалет" (A Chorus line), в котором сам Бандерас сыграл одну из ролей. Его персонаж - хореограф Зак, который должен отобрать артистов в труппу.
"В "Кордебалете" рассказывается о людях, которые поддерживают музыкальный театр, но имена которых остаются никому неизвестны", - отметил актер.
Этот музыкальный спектакль побил все рекорды "долголетия" в Нью-Йорке, поскольку шел на Бродвее без перерыва с 1975 по 1900 годы.
После премьеры в Малаге постановка отправится на гастроли по Испании.
Перенесенный в 2017 году инфаркт заставил Бандераса поторопиться с мечтой открыть собственный театр в родном городе. Каждый год он переводит по 200 тысяч евро на его обустройство.
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