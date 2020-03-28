Актер Том Хэнкс и его жена вернулись в США после карантина в Австралии

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, у которых ранее обнаружили коронавирус, вернулись домой, сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее сообщалось, что звезда фильмов "Форрест Гамп", "Зеленая миля", "Код да Винчи" и других Том Хэнкс во время съемок фильма-биографии Элвиса Пресли в Австралии почувствовал недомогание. Те же симптомы были и у жены актера - Риты Уилсон. Анализы на коронавирус у обоих оказались положительными. Проведя две недели в изоляции, пара вернулась в Лос-Анджелес. Их заметили среди пассажиров в местном аэропорту, издание New York Post сообщает, что супруги прибыли в город на частном самолете.

Теперь Хэнксу и Уилсон придется вновь провести две недели на карантине, но уже дома.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 602 тысячи человек, зафиксировано более 27 тысяч смертельных исходов.