Скончался актер из "Джеймса Бонда"

В своем доме в Париже умер на 90-м году жизни французский актер франко-британского происхождения Мишель Лонсдейл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Variety со ссылкой на агента артиста Оливье Луазо.

Лонсдейл был известен ролями злодея Хьюго Дракса в фильме о Джеймсе Бонде 1979 года "Мунрейкер". Он снялся в общей сложности в более чем 200 фильмах, среди которых комедия "Замороженный" (1969), драматический триллер "Имя розы" (1986). Его последняя роль была в 2016 году в фильме Лори Греко "Скульптура".

Причина смерти актера не раскрывается.