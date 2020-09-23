Анна Нетребко вылечилась от коронавирусной пневмонии

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко выписалась из московской клиники после лечения коронавируса. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Анна поблагодарила за профессионализм врачей 52-й больницы, куда ее госпитализировали неделю назад с пневмонией средней тяжести, и своих поклонников за поддержку и теплые слова. Также певица рассказала, что у нее "слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам". Поэтому она знала, что заболеет сильно, и сразу, как только поднялась высокая температура, уехала в госпиталь. Болезнь удалось победить за восемь дней.

"Теперь я восстанавливаюсь, так как есть слабость и легкий кашель. Обоняние почти восстановилось, и вчера я даже попробовала петь и смогла!", - рассказала Нетребко.

Анна посоветовала своим подписчикам укреплять иммунитет, правильно питаться и не выходить из дома, если заболеют, так как человек с температурой быстрее распространяет вирусы.

"Я рада, что жизнь, работа и театр возвращаются, и никакая болезнь никогда не станет доминантой нашей жизни!" - написала певица.

У Нетребко обнаружили COVID-19 после оперы "Дон Карлос" в Большом театре. Также заболел ее партнер по сцене Ильдар Абдразаков. Следующий спектакль в Большом театре был отменен.