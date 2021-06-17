Перенесена церемония вручения премии ТЭФИ

Церемонию вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, которую планировали провести в конце октября, перенесли на конец 2021 года - начало 2022 года. Причиной этому послужили ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Об этом сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Либо это будет самый конец года, либо начало следующего. Осенью вряд ли, потому что мы хотим провести полноценную, праздничную церемонию. Нужно, чтобы не было ограничений", - отметил он.

Швыдкой подчеркнул, что в сегодняшней обстановке сделать настоящий праздник телевидения возможно только тогда, когда люди снимут маски и вручение сможет пройти в открытом формате.

Он добавил, что как только ограничения будут сняты, организаторы сразу возьмутся за дело.