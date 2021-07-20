В Британии начались съемки продолжения фильма Аквамен

В Великобритании стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC Аквамен. Об этом сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Я наконец-то в Англии. На улице солнечно, и это потрясающе. Я собираюсь приступить к работе над Акваменом-2 в понедельник", - рассказал актер.

По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз.

"Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином", - признался Момоа и добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы.