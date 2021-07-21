Стало известно о состоянии 7-летнего сына Стаса Пьехи после избиения

Стало известно о состоянии 7-летнего сына российского певца Стаса Пьехи после избиения соседями по коттеджному поселку.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила экс-супруга артиста Наталия Горчакова в Instagram-сторис.

По ее словам, у мальчика кружится голова, также его тошнит.

"Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось", - сообщила Горчакова.

По ее словам, в больнице ее сыну было диагностировано сотрясение мозга и многочисленные травмы, среди которых - ушиб грудной клетки и левого бедра. Помимо этого, на ногах у ребенка остались гематомы.

"Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю", - поясняет Горчакова.

Бывшая жена Стаса Пьехи также добавила, что увечья получила и ее мать, попытавшаяся защитить внука. Женщина закрылась от удара в шею рукой и теперь не может ей шевелить.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, 7-летнего Петю избили в ходе конфликта в коттеджном поселке под Петербургом. Это произошло в поселке Рощино, где ребенок отдыхал со своими родственниками. Сам Стас Пьеха узнал о произошедшем, вернувшись с гастролей. По словам артиста, конфликт с соседями начался из-за надувного бассейна, который ребенок проткнул карандашом.

Петя дружил с ребенком избившей его женщины. Разгневанная порчей имущества соседка пришла на разборки и швырнула мальчика так, что тот буквально пролетел несколько метров. Его госпитализировали с головокружением, тошнотой и ушибами. Ребенок находится в больнице уже второй день.

По предварительной информации, сына Стаса Пьехи избила жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.