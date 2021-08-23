https://news.day.az/showbiz/1371962.html Железного человека в фильмах Marvel заменит темнокожая девушка
Железного человека в фильмах Marvel заменит темнокожая девушка
После смерти Тони Старка (персонаж Роберта Дауни - младшего в киновселенной Marvel) фанаты "Мстителей" гадали, кто же займет его место в супергеройском костюме.
Кажется, теперь мы знаем ответ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Comic Book, ссылаясь на заявление главы компании Кевина Файги, новым Железным человеком станет темнокожая девушка - Рири Уильямс, герой комиксов, которая получит супергеройское имя Железное Сердце.
Впервые она появится в фильме "Черная Пантера. Ваканда навсегда", а ее роль исполнит Доминик Торн. Также сообщается, что в дальнейших планах Marvel отдельный сериал про персонажа Железное Сердце на платформе Disney+.
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