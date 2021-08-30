Дженнифер Лопес забыла снять бирку с одежды и вышла на публику

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес забыла снять бирку с верхней одежды и в таком виде появилась на шоу Alta Moda, которое организовал итальянский бренд Dolce & Gabbana в Венеции. Фотографии папарацци публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

52-летняя знаменитость вышла на публику в бирюзовом кейпе с цветочным узором, кроп-топе со стразами, черных брюках с принтом в виде бутонов роз и босоножках на каблуках. При этом на одном из кадров видно, что Лопес не сняла бирку, расположенную во внутренней стороне верхней одежды. Ее образ дополнили сумка, диадема, браслет и серьги золотого цвета.

Читатели издания принялись обсуждать наряд исполнительницы в комментариях под снимками. "Ой, неловко оставлять бирку внутри, если только она не вернет вещь обратно, притворившись, что не носила ее", "Упс", "Мы все хотя бы раз в жизни оставили бирку, чтобы вернуть одежду на следующий день", "Наверное, она одолжила этот кейп", "Она выглядит нелепо!" - высказывались юзеры.