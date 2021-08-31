В новых «Неудержимых» сыграют 50 Cent и Меган Фокс

Компании Lionsgate и Millennium Media работают над четвертой частью боевика "Неудержимые". Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что к своим ролям вернутся Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. Также в картине сыгрыют 50 Cent, Меган Фокс и Тони Джаа.

По информации издания, производство киноленты начнется этой осенью. Режиссерское кресло займет Скотт Во ("Жажда скорости", "Закон доблести"). Автором сценария является Спенсер Коэн ("Вымирание"). Над сценарием также работали Макс Адамс ("Ценный груз") и Джон Джозеф Коннолли. Подробности сюжета пока держатся в тайне.

Первые "Неудержимые" вышли в 2010 году. Премьера второй части состоялась два года спустя, а третьей - в 2014-м. Три части "Неудержимых" собрали в прокате свыше $800 млн.

Дата выхода продолжения пока неизвестна.