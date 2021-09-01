Легендарная шведская группа ABBA создала аккаунт в TikTok спустя месяц после запуска в соцсети движения #DancingQueenChallenge.

Первой публикацией в аккаунте группы в TikTok стала запись игры на фортепиано трека Dancing Queen. Ролик набрал уже 1,6 млн просмотров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вторым клипом стал ролик с напоминанием о том, что 2 сентября состоится релиз проекта под названием ABBA Voyage.

"Спасибо, что подождали, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьерн, Бенни, Анни-Фрид", - гласит подпись к видео с изображением восходящего солнца.

Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала известна после победы на международном песенном конкурсе "Евровидение-1974" с композицией Waterloo.

На пике славы ABBA состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Однако обе эти семьи распались за время совместной работы в группе.