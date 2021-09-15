https://news.day.az/showbiz/1380223.html Суд вынес новое решение по делу Ефремова
Суд вынес новое решение по делу Ефремова
Второй кассационный суд в Москве отказал в смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за смертельное ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
Ранее представители потерпевших и прокуратуры попросили оставить приговор без изменения.
"Приговор Пресненского районного суда... и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения",- сказал судья.
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