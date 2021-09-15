Суд вынес новое решение по делу Ефремова

Второй кассационный суд в Москве отказал в смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за смертельное ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Ранее представители потерпевших и прокуратуры попросили оставить приговор без изменения.

"Приговор Пресненского районного суда... и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения",- сказал судья.