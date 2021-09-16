Аджун Илыджалы заявил, что имеет азербайджанское происхождение.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом он рассказал в программе Müge ve Gülşenle 2. Sayfa на телеканале TV8.

В ходе беседы у него поинтересовались секретом сохранения молодости несмотря на возраст.

"Возможно мне повезло с генетикой", - сказал он, подчеркнув, что его предки были из Азербайджана.