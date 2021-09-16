https://news.day.az/showbiz/1380779.html Аджун Илыджалы заявил, что имеет азербайджанское происхождение - ВИДЕО
Аджун Илыджалы заявил, что имеет азербайджанское происхождение - ВИДЕО
Аджун Илыджалы заявил, что имеет азербайджанское происхождение.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом он рассказал в программе Müge ve Gülşenle 2. Sayfa на телеканале TV8.
В ходе беседы у него поинтересовались секретом сохранения молодости несмотря на возраст.
"Возможно мне повезло с генетикой", - сказал он, подчеркнув, что его предки были из Азербайджана.
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