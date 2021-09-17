https://news.day.az/showbiz/1381023.html Егор Крид удалит свой YouTube-канал с почти шестью миллионами подписчиков
Егор Крид удалит свой YouTube-канал с почти шестью миллионами подписчиков
Российский певец Егор Крид рассказал о планах удалить YouTube-канал с почти шестью миллионами подписчиков. Об этом он заявил в Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как уточнил исполнитель, он провел вместе с поклонниками десять замечательных лет. Артист поблагодарил их за внимание и подчеркнул, что должен попрощаться. "Большое спасибо за ваши просмотры, за вашу активность, за вашу поддержку. Ведь вы были со мной с самого старта", - подчеркнул он.
Крид объяснил свое решение тем, что просмотры его блога сильно упали: алгоритмы "не пощадили". На данный момент на канал певца подписаны 5,94 миллиона человек.
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