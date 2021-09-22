Азербайджанские звезды проводили детей в первый класс

В Азербайджане открылись школы, и сегодня первый день занятий в I-IV классах. На торжественную линейку по случаю первого дня занятий своих чад отвели и азербайджанские звезды.

Day.Az со ссылкой на Trend Life предлагает читателям посмотреть на звездных первоклашек.

Композитор и певица Эмма Алекперзаде проводила сына Давида в первый класс. Мальчик выглядит очень счастливым, но его,наверное, еще не предупредили, что придется каждый день рано просыпаться.

Первый раз в первый класс пошел и сын участника команды КВН "Парней из Баку" Пярвиза Мамедова. Малыш ждет встречи с первой учительницей, приготовив для нее милый букет цветов.

Популярный телеведущий Рашад Мехдили рассказал, что его дочка с раннего детства была любознательной. А вопрос "Почему?" был самым часто задаваемым. Сегодня она отправилась в первый класс, где с помощью мудрых педагогов сможет найти ответы на многие вопросы.

Сын певицы Эльнары Мирзоевой стал первоклассником, но уже сейчас звездная мама начала мечтать о его поступлении в вуз.

Актер и режиссер фильмов, театральных постановок и телепрограмм Самир Гуламов проводил сыновей в школу. Воспитание ребятишек проходит под строгим контролем папы.

Телеведущая Айтян Сафарова отложила все дела и работу, чтобы составить компанию сыну Раулю на торжественной линейке по случаю дня знаний.

Популярный исполнитель Эльвин Абдуллаев отвел сына в школу, в которой когда-то учился сам. Интересно, помнят ли педагоги школьные годы Эльвина Абдуллаева.

Чтобы проводить дочку Зейнаб в первый класс, актер комедий Илькин Мискерли оставил все шутки на потом, так наверно правильно - ведь учеба дело серьёзное.

Первый раз школьную форму примерила и дочь директора Asan Radio Эмина Мусави. Юная Земфира вначале была не очень рада первой встрече со школой, но познакомившись с одноклассниками, изменила свое мнение.

"Здравствуй, школа!" сказала сегодня и дочка телеведущего Эльгиза Акпера. Маленькая Лала обещала звездному папе хорошо учиться.