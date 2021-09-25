Принц Гарри и Меган Маркл впервые после рождения дочери вместе вышли в свет

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вместе вышли в свет после рождения их дочери Лилибет. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пара прибыла в Нью-Йорк в среду, 22 сентября, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Герцог и герцогиня Сассекские поднялись на смотровую площадку Всемирного торгового центра и встретились с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

В субботу, 25 сентября, супруги примут участие в мероприятии Global Citizen Live, которое пройдет в Центральном парке Нью-Йорка. Они расскажут о важности глобального доступа к вакцинам против COVID-19 и своем вкладе в его обеспечение. Ранее в этом году Маркл и принц Гарри объединились с Global Citizen, чтобы собрать деньги на вакцины для уязвимых групп населения.