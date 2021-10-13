Известный рок-исполнитель заявил, что дьявол спас его от COVID-19

Всемирно известный рок-исполнитель Оззи Осборн пошутил, что дьявол защитил его от коронавирусной инфекции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил порталу, посвященному тяжелой рок-музыке, Metal Hammer.

Жена исполнителя, Шерон Осборн, переболела COVID-19 в декабре, из-за чего ее даже пришлось госпитализировать на несколько дней. Переболела и дочь музыканта Келли Осборн, однако самому музыканту повезло, и ему удалось не заразиться инфекцией.

"Моя жена заразилась, моя дочь заразилась, а я - нет. Дьяволопоклонничество дает свои плоды!" - сообщил музыкант.

В 2020 году Осборн страдал от болезни Паркинсона, лечение от которой пришлось отложить из-за пандемии.