Бразильская певица погибла в авиакатастрофе

Популярная бразильская певица, 26-летняя Марилия Мендонса, погибла при крушении легкого самолета в штате Минас-Жерайс на востоке страны. Об этом пишет портал Globo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На борту кроме Мендонсы находилось еще четыре человека. Представители артистки подтвердили гибель пятерых - певицы, ее дяди, продюсера и двух пилотов. Было начато расследование для определения причины аварии.

Позже в Instagram певицы появился пост, подтверждающий ее гибель.

"С огромным сожалением сообщаем эту новость. Желаем много сил и света всем остающимся", - написала команда артистки. За несколько часов до гибели певица также опубликовала фото из салона самолета.

Мендонса начала свою карьеру в подростковом возрасте и стала национальной звездой в 2016 году с хитом о неверности. Она была известна как "Королева страданий".

В прошлом году, когда концерты были отменены из-за пандемии, она провела серию онлайн-выступлений. Одно из них установило рекорд, став самой просматриваемой прямой трансляцией в мире: количество зрителей на YouTube составило 3,3 млн человек.