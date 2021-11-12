https://news.day.az/showbiz/1402869.html Николь Кидман восхитила роскошным платьем - ФОТО
Николь Кидман восхитила роскошным платьем - ФОТО
Голливудская актриса Николь Кидман появилась на церемонии награждения премии Country Music Awards 2021 (CMA 2021) в Нэшвилле, штат Теннесси и поразила публике своим откровенным нарядом. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Папарацци запечатлели 54-летнюю звезду вместе с супругом, певцом Китом Урбаном. Она была в длинном черном облегающем платье от Saint Laurent с асимметричными вырезами, оголяющими ее тело.
Николь дополнила свой образ классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке, а также массивными золотыми украшениями.
Также Кидман сделала на лице нюдовый макияж и собрала волосы в низкий пучок.
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