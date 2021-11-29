Умер медведь — звезда «Игры престолов»

Медведь-актер Барт, снимавшийся в сериале "Игра престолов", драме "В диких условиях" и фильме "Доктор Дулиттл 2", скончался в возрасте 21 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет New York Post, в последние годы здоровье Барта ухудшалось.

Именно Барт сыграл огромного гризли, с которым Бриенну Тартскую заставили сражаться в одном из эпизодов третьего сезона "Игры престолов".

Медведь также появлялся в других фильмах, сериалах и рекламных роликах, был амбассадором приюта для диких животных. Самого Барта нашли новорожденным в лесу - его мать убили охотники.