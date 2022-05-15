Известный режиссер назвал фильмы Marvel глупыми

Французский и аргентинский кинорежиссер резко высказался о фильмах студии Marvel и американских зрителях. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Independent.

Кинематографист назвал блокбастеры компании глупыми и поразмышлял о том, почему они пользуются популярностью в США. "Это похоже на вопрос о том, создал ли Гитлер нацистскую Германию или нацистская Германия создала Гитлера? Как вы думаете, фильмы Marvel делают американцев тупыми, или вся Америка становится настолько тупой, что им нужны такие тупые фильмы, чтобы представлять их мысли?" - сказал Ноэ.