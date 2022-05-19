Документальный фильм о Гарри и Меган может выйти на Netflix

Документальный фильм о жизни принца Гарри и Меган Маркл выйдет на платформе Netflix. Об этом пишет издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, супруги сняли "домашний сериал с герцогом и герцогиней в стиле Сассексов" - теперь голливудские инсайдеры в восторге от получившегося фильма, а руководители Netflix хотели бы, чтобы сериал вышел в конце года. Отмечается, что в стриминговом сервисе предпочли бы совместить премьеру сериала с выходом мемуаров принца Гарри в этом году, но герцоги Сассекские хотят выпустить шоу в эфир только в 2023-м.

"Сроки все еще обсуждаются, все в воздухе", - сказал изданию один из продюсеров шоу.

Принц Гарри и Меган Маркл подписали многомиллионный контракт со стриминговой компанией в 2020 году после переезда в США. В прошлом месяце камеры Netflix сопровождали герцогов Сессекских в Нидерланды на "Игры непобежденных", а на днях были допущены в дом пары в Монтесито в Калифорнии.

"Я думаю, справедливо будет сказать, что Netflix получил свой кусок пирога", - сказал голливудский инсайдер изданию Page Six.

Пока неизвестно, что будет включено в документальный фильм.