Анджелина Джоли срежиссирует военный фильм

Анджелина Джоли срежиссирует фильм Without Blood, к которому сама же напишет сценарий.

Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az.

Для Джоли фильм станет шестой режиссерской работой в карьере. Актеры Сальма Хайек ("Фрида", "Вечные") и Демиан Бичир ("Лучшая жизнь", "Поступь хаоса") исполнят главные роли в картине.

Сюжетной основой для Without Blood послужит одноименная повесть писателя Алессандро Барикко, которая рассказывает о маленькой девочке, столкнувшейся со всеми ужасами войны, происходящей во время неизвестного конфликта. Фильм Джоли заявлен как исследование вопросов об "истинах войны, травмах, памяти и исцелении".

О сроках выхода Without Blood пока ничего не сообщается.