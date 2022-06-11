Анджелина Джоли срежиссирует военный фильм
Анджелина Джоли срежиссирует фильм Without Blood, к которому сама же напишет сценарий.
Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az.
Для Джоли фильм станет шестой режиссерской работой в карьере. Актеры Сальма Хайек ("Фрида", "Вечные") и Демиан Бичир ("Лучшая жизнь", "Поступь хаоса") исполнят главные роли в картине.
Сюжетной основой для Without Blood послужит одноименная повесть писателя Алессандро Барикко, которая рассказывает о маленькой девочке, столкнувшейся со всеми ужасами войны, происходящей во время неизвестного конфликта. Фильм Джоли заявлен как исследование вопросов об "истинах войны, травмах, памяти и исцелении".
О сроках выхода Without Blood пока ничего не сообщается.
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