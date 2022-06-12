Газманову запретили пользоваться квартирой в Юрмале

Власти Латвии запретили российскому эстрадному певцу Олегу Газманову пользоваться квартирой в Юрмале.

Как передает Day.Az, сам артист в шоу "Секрет на миллион" на НТВ пояснил, что находится в черном списке еще с 2014 года.

Музыкант также отметил, что по решению латвийских властей не может продать недвижимость. Газманову запретили любую коммерческую деятельность в Европе. Квартира певца в этот перечень также подпадает.

"Фактически меня лишили собственности", - констатировал российский артист.