https://news.day.az/showbiz/1470122.html Газманову запретили пользоваться квартирой в Юрмале
Газманову запретили пользоваться квартирой в Юрмале
Власти Латвии запретили российскому эстрадному певцу Олегу Газманову пользоваться квартирой в Юрмале.
Как передает Day.Az, сам артист в шоу "Секрет на миллион" на НТВ пояснил, что находится в черном списке еще с 2014 года.
Музыкант также отметил, что по решению латвийских властей не может продать недвижимость. Газманову запретили любую коммерческую деятельность в Европе. Квартира певца в этот перечень также подпадает.
"Фактически меня лишили собственности", - констатировал российский артист.
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